Pelé é diagnosticado com infecção respiratória e seguirá internado para tratamento

Reuters - O ex-jogador Pelé foi diagnosticado com infecção respiratória após ser internado em São Paulo para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia realizado para combater um tumor de cólon, e seguirá hospitalizado para tratar a doença com antibióticos, informou o Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira.

De acordo com boletim médico, Pelé tem respondido de forma adequada ao tratamento para a infecção respiratória e segue em um quarto comum, com quadro estável e melhora geral do estado de saúde.

O tricampeão mundial foi internado na terça-feira para reavaliação da quimioterapia que realiza desde que foi identificado um tumor no cólon em setembro de 2021.

Em uma publicação no Instagram na quinta-feira, Pelé agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido e disse que estava fazendo uma "visita mensal" ao hospital.

Amplamente considerado o melhor jogador de futebol da história, Pelé vem sofrendo nos últimos anos com problemas de saúde. Ele passou por uma cirurgia no quadril que o deixou com dores recorrentes e sem conseguir caminhar sem ajuda, o que tem limitado suas aparições públicas desde então.

Revelado no Santos, Pelé foi tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1958, na Suécia, em 1962, no Chile, e em 1970, no México. Ele atuou também com a camisa do New York Cosmos, dos Estados Unidos.

