Pelé é internado após exames de rotina revelarem problemas de saúde

247 - O ex-jogador de futebol Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade hospitalar há seis dias, quando realizava exames de rotina. De acordo com o G1, as razões do internamento não foram divulgadas.

No dia da internação, a equipe de comunicação do Rei do Futebol usou as redes sociais para afirmar que ele não havia desmaiado, e que o quadro de saúde do ex-atleta era bom.

"Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!", dizia a postagem.

