Pelé recebe alta do Hospital Albert Einstein

O Rei do futebol deu entrada na unidade para seguir com o tratamento do tumor no cólon e também precisou tratar de uma infecção urinária edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-jogador Pelé recebeu alta médica no último sábado (26), de acordo com boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava internado desde o último dia 13. O Rei do futebol deu entrada na unidade para seguir com o tratamento do tumor no cólon e também precisou tratar de uma infecção urinária.

"O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021", diz o comunicado do hospital, assinado pelos médicos Fabio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto. O teor do boletim foi divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: