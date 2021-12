Pelé recebe alta do hospital onde estava tratando um tumor no cólon

Apoie o 247

Metrópoles - Internado desde a primeira semana de dezembro, Pelé recebeu alto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (23/12), onde estava tratando um tumor de cólon.

Em 9 de setembro, o Rei fez uma publicação no Instagram celebrando sua último sessão de quimioterapia do ano e, com a alta, poderá passar o Natal e Ano-Novo em casa, com a família.

