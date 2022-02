Pelé retorna ao hospital para nova sessão de quimioterapia

Apoie o 247

ICL

Reuters - A lenda do futebol Pelé voltou ao hospital no domingo para mais uma rodada de tratamento de um tumor no cólon, disse o ex-jogador do Santos, do New York Cosmos e da seleção brasileira.

Pelé, 81 anos, foi operado para remover um tumor em setembro de 2021 e, desde então, tem sido submetido a tratamento em um hospital em São Paulo de forma regular.

Ele publicou uma foto em sua conta no Instagram sorrindo ao lado de uma mensagem que tratou em que trata de sua mais nova internação como algo de rotina.

"Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento", escreveu o tricampeão mundial com a seleção brasileira.

"Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo @tombrady não estar jogando. Obrigado por todas mensagens de carinho", escreveu Pelé, referindo-se à final da liga de futebol americano nos Estados Unidos (NFL), entre Los Angeles Rams e Cincinatti Bengals --vencida na noite de domingo pelos Rams por 23 a 20-- e a Tom Brady, visto como um dos maiores jogadores de futebol americano da história e que recentemente anunciou sua aposentadoria.

Amplamente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Pelé tem sofrido de uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo uma cirurgia no quadril que o deixou com dores recorrentes e problemas para andar sem ajuda.

Ele reduziu suas aparições públicas, mas permanece ativo nas mídias sociais.

