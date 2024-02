'Pelo fim da cultura do estupro', diz Gleisi ao citar Robinho e Daniel Alves

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), demonstrou apoio às decisões que resultaram nas condenações à prisão dos ex-jogadores Robinho e Daniel Alves.

"Mais do que na hora o STJ julgar e punir o estuprador Robinho! Seu fim deve ser a cadeia, assim como foi com Daniel Alves. Que o rigor da lei seja aplicado e sirva de exemplo para outros homens. Pelo fim da cultura do estupro!", escreveu a parlamentar na rede social X.

A Justiça da Itália condenou Robinho a nove anos de prisão em 2022 por violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013.

O Judiciário da espanha condenou Daniel Alves a quatro anos de prisão por estupro no banheiro de uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022 e foi detido no dia 20 de janeiro de 2023.

Mais do que na hora o STJ julgar e punir o estuprador Robinho! Seu fim deve ser a cadeia, assim como foi com Daniel Alves. Que o rigor da lei seja aplicado e sirva de exemplo para outros homens. Pelo fim da cultura do estupro! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 28, 2024

