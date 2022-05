'Pena mais dura': CBF propõe tirar ponto de clubes em casos de racismo

Ednaldo Rodrigues enviará um documento, nesta sexta (6/5), à Conmebol com pedido de reunião extraordinária para discutir proposta edit

Metrópoles - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmou que irá pedir punições mais severas para os clubes em casos de racismo. Segundo o ge, a entidade enviará, nesta sexta-feira (6/5), um documento à Conmebol solicitando uma “pena mais dura” e propondo a retirada de pontos dos times envolvidos nos casos na Copa Libertadores e Sul-Americana.

No documento que será enviado, o presidente da CBF pede por uma reunião extraordinária da Comissão de Competições da Conmebol para discutir a proposta.

“Não concordo com apenas multa financeira ao clube que tiver um torcedor racista. Não se combate a discriminação apenas aumentando a multa. Tem que ser de forma mais dura. O clube precisa sofrer uma punição esportiva. Quero que o time do torcedor identificado cometendo um ato racista perca pelo menos um ponto na tabela do campeonato. Só assim acredito que vamos pacificar os estádios”, disse Rodrigues.

