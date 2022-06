Perícia oficial diz não ser possível identificar fala racista contra o volante Edenilson, do Internacional

Segundo o jogador do Inter, o lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, o chamou de "macaco" durante uma partida entre as equipes no dia 14 de maio edit

247 - A perícia oficial solicitada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu não ser possível identificar o que o lateral-direito português Rafael Ramos, do Corinthians, disse ao volante brasileiro Edenilson, do Internacional, na partida entre as duas equipes no dia 14 de maio. Edenilson acusou Ramos de cometer injúria racial ao chamá-lo de "macaco".

Após a análise por software de melhoramento extração de 41 frames, o laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) concluiu que a fala de Ramos se deu de maneira intraoral, o que inviabilizou a aplicação de uma metodologia científica. Os registros enviados não possuem o som da fala relevante.

“É tecnicamente inviável localizar todos os vestígios que definem a sequência de consoantes e vogais emitidas. A maior parte dos gestos que compõem a fala ocorrem justamente no ambiente intraoral ou em outras porções internas, como a faringe e a laringe”, explica a perícia, conforme a CNN Brasil. “Nem em vídeos com excelente qualidade de imagem é possível obter as informações do que se passa na parte não visível do aparelho fonador”.

Após a divulgação do laudo, Edenilson protestou no Instagram, alterando sua descrição para "Macaco Edenilson Andrade dos Santos" e escrevendo em um story: "Não iriam nos calar? Já nos calaram. Se ofendidos, aceitem, engulam a seco. Finjam que não escutaram, é uma luta desleal, é uma luta inconclusiva".

