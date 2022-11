Pesquisa da Reuters aponta Brasil como favorito na Copa do Mundo

A pesquisa contou com a participação de 135 analistas de mercado que acompanham o futebol em todo mundo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Segundo uma pesquisa encomendada pela agência de notícias Reuters, o Brasil é o favorito para conquistar a Copa do Mundo do Catar. A pesquisa contou com a participação de 135 analistas de mercado que acompanham o futebol em todo mundo e que cravaram o hexacampeonato da Seleção Brasileira.

A pesquisa teve êxito pela última vez em 2010, quando a Espanha se sagrou campeã mundial pela primeira vez. Entre os analistas, a seleção canarinho ficou com a preferência de metade dos entrevistados, enquanto França e Argentina dividiram a preferência de 30% dos envolvidos. Alemanha, Inglaterra e Bélgica também foram outras seleções citadas como favoritas nas pesquisas.

Outra previsão da pesquisa encomendada pela Reuters é de que Lionel Messi e Neymar, companheiros de PSG, possam levar a Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador da Copa do Mundo. Já Mbappé, é apontado como possível artilheiro e vencedor da chuteira de ouro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.