PGR e AGU pedem volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a Advocacia-Geral da União pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça (TJ-RJ) que afastou Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que facilitou a eleição de Ednaldo Rodrigues como presidente, não tinha legitimidade. Ele então foi afastado do cargo.

As manifestações ocorreram no contexto de um processo judicial iniciado pelo PCdoB. A ação questiona a Lei Geral do Esporte, abordando sua implementação em confederações esportivas diversas, por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

"Em razão de não reconhecer a atual gestão do interventor, a FIFA alertou oficialmente a CBF da possibilidade de aplicar sanções ao futebol brasileiro, dentre elas a suspensão da participação da seleção brasileira e dos times nacionais em competições por ela organizadas e, também, pela Conmbebol", destacou Gonet.

