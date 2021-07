Pia Sundhage e jogadores da seleção masculina dão show em hotel das Olimpíadas de Tóquio (vídeo)

Instagram da seleção feminina futebol do Brasil publicou o momento de descontração edit

Gabriel Lima, Metrópoles - As seleções brasileiras olímpicas de futebol estão hospedadas no mesmo hotel, em Saitama, local da próxima partida das duas categorias.

E essa união foi perfeito para um flagra musical entre Pia Sundhage, técnico no feminino, Daniel Alves, capitão no masculino, Matheus Cunha e Diego Carlos. Enquanto a sueca tocava “Anunciação”, de Alceu Valença, os jogadores cantarolavam e ajudam no ritmo.

O momento foi registrado nas redes sociais pelo Instagram da seleção brasileira feminina de futebol.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

A artista e os fãs! 🎹



Que talento! A nossa técnica @PiaSundhage tocando "Anunciação", de Alceu Valença, com a presença de três feras da #SeleçãoMasculina!



Valeu, @DaniAlvesD2, #DiegoCarlos e @mathcunha20! Curtiram o mini-show? 🇧🇷 pic.twitter.com/KKqTiKxxbG PUBLICIDADE July 26, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.