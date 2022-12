"Pleno controle das funções vitais e condição clínica estável", diz boletim sobre estado de saúde de Pelé

Apoie o 247

247 - O ex-jogador Pelé, de 82 anos, foi internado na terça-feira (28) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021, segundo boletim do hospital. As informações são do portal G1.

"Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável", diz o boletim.

O texto é assinado pelo Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Dr. Rene Gansl, oncologista no hospital; e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares da instituição.

