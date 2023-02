Polícia da Espanha identifica autor de ofensas racistas contra Vini Jr.

Apoie o 247

ICL

247 - O torcedor que proferiu insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Junior durante a partida entre Mallorca e Real Madrid, no dia 5 de fevereiro, foi identificado pela polícia da Espanha, informou a imprensa local.

A operação contou com agentes da Brigada de Segurança Cidadã e da Unidade de Drones, que trabalharam em conjunto para delimitar a área e detectar o autor das ofensas, que tem 20 anos, é sócio merengue e não possui antecedentes criminais.

A polícia quer multar o homem em 3 mil euros (cerca de R$ 16 mil) e proibi-lo por ao menos seis meses de entrar em qualquer estádio de futebol.

Os investigadores apontaram ainda que o mesmo jovem foi responsável ​​​​por proferir insultos racistas no último sábado contra um jogador do Villarreal, na partida realizada em Son Moix, estádio do Mallorca. (Com informações d'O Globo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.