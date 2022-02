Polícia de São Paulo prende suspeito de roubar conta bancária de Neymar

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de ter invadido as contas bancárias de Neymar e roubar repetidamente somas de dinheiro até atingir o valor de mais de 200 mil reais, disseram autoridades paulistas.

A polícia disse que o suspeito trabalhava em um banco, cujo nome não foi revelado, onde o jogador do Paris St Germain e da seleção brasileira, além de seu pai, tinham contas.

Eles prenderam o suspeito de 20 anos na quarta-feira "por fraudar clientes de um banco", disse uma nota da Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora a polícia não tenha mencionado o nome de Neymar no comunicado, o delegado encarregado do caso disse se tratar do jogador do Paris St Germain e explicou como o suposto roubo ocorreu ao programa 'Brasil Urgente' da TV Band.

"O rapaz que foi preso pegou a senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos de dinheiros de pessoas famosas e de que quem tinha um poder aquisitivo alto para eles não perceberem", disse Fabio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele foi fazendo de 10 mil reais, 20 mil reais, depois fez um de 50 mil reais e aí totalizou 200 mil reais. Aí quando descobriram, procuraram o banco e foi ressarcido."

Lopes disse que a conta afetada era a de Neymar e que seu pai provavelmente controlava os recursos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O assessor de imprensa de Neymar não comentou o caso quando foi contatado pela Reuters.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: