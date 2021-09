Polícia Federal abre inquérito contra a seleção argentina

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar se membros da seleção argentina de futebol cometeram crime de falsidade ideológica no fornecimento de informações para burlar as regras de quarentena brasileiras adotadas durante a pandemia de Covid-19. Informou a CNN .

A partida entre Brasil e Argentina, marcada para este domingo (5), foi suspensa após agentes da Anvisa e da Polícia Federal entrarem no campo para impedir a realização do jogo em função do descumprimento dos protocolos de saúde exigidos pelas autoridades de saúde brasileiras.

Segundo a Anvisa, um membro da seleção argentina de futebol Fernando Ariel Batista teria falsificado os documentos dos jogadores Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso. Os atletas estiveram na Inglaterra, o que os obrigaria a fazer uma quarentena de 14 dias ao desembarcar no Brasil. Essas informações, porém, não estavam nos formulários apresentados.

