Polícia investiga morte de jovem após encontro com jogador do sub-20 do Corinthians

247 - Na noite desta terça-feira (31), no bairro do Tatuapé, em São Paulo, uma jovem de 19 anos perdeu a vida após manter uma relação sexual com Dimas Cândido de Oliveira Filho, meia que integra a equipe sub-20 do Corinthians. O caso está sendo investigado pelo 30º Distrito Policial como morte suspeita, e as autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do episódio, informa o ge.

Segundo informações do tenente Lucas Sarri, policial militar que atendeu a ocorrência, a vítima apresentava sangramento na região íntima e sofreu quatro paradas cardíacas. O oficial relatou que foram acionados para verificar uma entrada no Pronto Socorro Tatuapé, encontrando a jovem em estado crítico. "Ela teve quatro paradas cardiorespiratórias seguidas, evoluindo a óbito. O que levantamos no local do PS é que momentos antes, ela estava no apartamento do jogador", explicou o tenente.

Dimas foi conduzido ao 30º Distrito Policial para prestar depoimento. Em sua declaração às autoridades, o jogador admitiu ter mantido relações sexuais com a jovem, mas afirmou que ela começou a passar mal em determinado momento. A defesa do atleta alega que a relação foi consensual, e a advogada Fabiana Moura destacou: "meu cliente fez tudo o que podia pela garota. Chamou o SAMU, foi para o hospital junto com ela na ambulância e tentou prestar todos os socorros. Temos que esperar o laudo do IML, mas ele é inocente".

O jogador negou ter feito uso de drogas ou bebidas alcoólicas, conforme consta no Boletim de Ocorrência. No hospital, o pai da vítima, identificado como policial militar da reserva, revelou que a filha informou que se encontraria com uma amiga para assistir ao jogo do Corinthians. A polícia realizou uma perícia no apartamento onde o encontro ocorreu.

Dimas, que pertence ao Coimbra, de Minas Gerais, foi contratado pelo Corinthians em abril do ano passado por empréstimo. Em 2023, ele participou de 12 jogos pelo clube.

