Polícia prende torcedor são-paulino responsável por quebrar janela de ônibus do Palmeiras

247 - A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) afirmou neste sábado (3) que um torcedor do São Paulo foi preso em Belo Horizonte (MG) após atirar uma garrafa de vidro em um ônibus onde estava a delegação do Palmeiras, no bairro Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira.

Imagens feitas de dentro do veículo registraram o momento que um homem atirou o item. De acordo com a PM-MG, os dois times optaram por se hospedar próximos um do outro. Também afirmaram que os envolvidos na confusão não integram torcidas organizadas. O relato foi publicado no portal G1.

"Infelizmente, os clubes optaram em ficar em hotéis próximos uns dos outros. Não tinha outra via de passar", disse o coronel da Polícia Militar, Flávio Godinho. "E não é torcida organizada, é torcedor 'solto'. Se fosse torcida organizada, a gente teria dotado outras providências. Mas as organizadas estão cumprindo o acordo".

A Supercopa do Brasil é um jogo entre o Campeão Brasileiro (Palmeiras em 2023) e da Copa do Brasil (São Paulo, também no ano passado).

