"Pontapé inicial" foi dado para formação de Brasileirão sem a CBF, afirma colunista

Segundo Lauro Jardim, no Globo, nove presidentes de clubes da elite do futebol brasileiro aprovaram a ideia de se juntar numa nova liga edit

247 - Presidentes de clubes da elite do futebol brasileiro começaram a se mobilizar no sentido de criar um novo Brasileirão, fora do alcance da CBF, que atravessa uma forte crise. A informação é de Lauro Jardim, no Globo.

Durante um telefonema, o presidente do Athletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, perguntou ao presidente do Grêmio, Romildo Bolzan:

"Com essa crise toda na CBF nós não vamos fazer nada? Essa é uma oportunidade para mostrarmos a força dos clubes".

Segundo o jornalista, Petraglia enviou o mesmo questionamento ao grupo de WhatsApp que reúne presidentes de clubes brasileiros. Em menos de meia hora, nove deles se manifestaram a favor.

