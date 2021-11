Porco é amarrado em frente ao Maracanã antes de Palmeiras x Flamengo pela Libertadores

Animal, que foi resgatado por ativistas, foi amarrado junto a uma bandeira do time paulista antes de jogo contra o Flamengo no Uruguai edit

Por Giulia Ventura, Metrópoles - Um porco foi amarrado nas proximidades do Estádio do Maracanã, na Tijuca, zona norte da cidade, nesta quinta-feira (25/11). No próximo sábado (27/11), ocorre a final da Libertadores no Uruguai, com jogo entre Flamengo e Palmeiras.

Um torcedor rubo-negro teria feito a brincadeira de mau gosto, já que o bicho estava junto a uma bandeira de seu adversário e é o mascote símbolo do clube.

