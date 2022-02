Porta-voz da chancelaria chinesa elogia amor e amizade nas Olimpíadas de Inverno

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O porta-voz da chancelaria chinesa, Zhao Lijian, destacou nesta terça-feira (8), em uma coletiva de imprensa, que, nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo no qual a atleta norte-americana Tessa Maud se emociona com o entusiasmo dos voluntários chineses na abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Segundo o porta-voz, desde o começo do evento esportivo, já ocorreram várias histórias semelhantes que transmitem o calor, a amizade e a união em torno dos jogos.

Zhao Lijian disse que, no vídeo divulgado, Tessa considerou a experiência com os voluntários chineses como o momento mais inesquecível na sua vida, declaração que emocionou também o porta-voz chinês. Segundo Zhao Lijian, muitos atletas estrangeiros que participaram da abertura expressaram sua satisfação e seus agradecimentos por tudo que experimentaram até agora na China. Além disso, os esportistas afirmaram que se encantam cada dia com os numerosos sorrisos enviados pelas pessoas que atuam no apoio às delegações. Para o representante do governo chinês, os voluntários merecem reconhecimento e aplausos.

Zhao Lijian lembrou ainda que o evento esportivo atrai quase três mil atletas vindos de 91 países e regiões do mundo. Comentários postados por internautas abaixo do vídeo dos atletas falam de todo o amor envolvido nas Olimpíadas de Inverno. Além de ilustrar o slogan “Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte, Juntos” nos campos de competições, as atletas também dissolvem as divergências e aumentam os laços de amizade fora das arenas da disputa esportiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Zhao Lijian desejou que todos os atletas mostrem seus talentos, superem a si próprios e realizem seus sonhos nos jogos em Pequim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE