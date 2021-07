Prata olímpico, Kelvin Hoefler agradece a Luiza Erundina por acreditar no skate

247 - O skatista Kelvin Hoefler, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, agradeceu à deputada federal Luiza Erundina (Psol-SP) por ter liberado a prática de skate em São Paulo na década de 80, quando foi prefeita da capital paulista. "Obrigado por acreditar no skate!", escreveu Kelvin em mensagem direcionada a Erundina no Twitter.

A parlamentar havia parabenizado o atleta e lembrou que o esporte foi proibido em São Paulo, mas liberado por ela. "E a nossa primeira medalha na Olimpíada de Tokyo veio justamente do Skate, com o atleta Kelvin Hoefler. Hoje, um esporte olímpico, no passado, discriminado e proibido em São Paulo, que Erundina liberou! Parabéns Kelvinho!", disse Erundina.

O esporte foi proibido na capital quando Jânio Quadros era prefeito (1986-1989).

As duas primeiras medalhas de prata do Brasil em Tóquio vieram justamente do skate – na categoria street -, com Kelvin e a jovem Rayssa Leal, de 13 anos.

Obrigado por acreditar no skate! July 26, 2021

