Presa na Rússia, estrela da WNBA se declara culpada por tráfico de drogas

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Presa na Rússia desde fevereiro, Brittney Griner, estrela da WNBA, se declarou culpada por tráfico de drogas, mas negou ter cometido o crime intencionalmente. Apesar da admissão, a atleta ainda pode servir 10 anos de prisão.

“Eu gostaria de me declarar culpada, meritíssimo. Mas não houve intenção. Eu não queria infringir a lei. Gostaria de dar meu testemunho mais tarde. Preciso de tempo para me preparar”, disse a jogadora, falando baixo, em inglês, e depois sendo traduzida para o russo no tribunal.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE