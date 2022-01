Presidente da Argentina: Olimpíadas de Inverno de Beijing serão um encontro bem-sucedido

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 de Beijing serão um encontro bem-sucedido, afirmou nos últimos dias o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em uma entrevista exclusiva concedida ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), em Buenos Aires.

Segundo Fernández, as Olimpíadas de Inverno de Beijing estão atraindo não apenas a atenção dos argentinos, mas também a de todo o mundo. Apesar de terem menos modalidades do que os Jogos Olímpicos de Verão, as Olimpíadas de Inverno possuem características únicas e são o atual foco de todos os amantes de esportes. O presidente afirmou que a delegação argentina participará de quatro das 14 modalidades do evento e poderá conseguir a qualificação para outras três modalidades. O mandatário desejou boa sorte e bons resultados nas competições aos atletas do país.

Fernández também deu uma olhada na retrospectiva dos 50 anos das relações diplomáticas sino-argentinas. O presidente afirmou que os laços bilaterais têm avançado e obtido êxitos. Ele acredita que a China já tem sua influência plantada na América Latina, fato aplaudido pela Argentina.

Tradução: Joaquina Hou

Revisão: Gabriela Nascimento

