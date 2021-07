Presidente do COI concede entrevista exclusiva à mídia oficial chinesa

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, concedeu nesta quinta-feira (29) uma entrevista para o Grupo de Mídia da China edit

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, concedeu nesta quinta-feira (29) uma entrevista para o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) em um estúdio da emissora no International Broadcasting Centre dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Bach disse que os atletas chineses mostram um forte espírito olímpico nas competições e que seus desempenhos são um motivo de orgulho. O presidente do COI lembrou ter testemunhado, no mesmo dia, a conquista de novas medalhas de ouro da equipe chinesa na natação.

Bach disse que visitou pela primeira vez a China em 1980. Comparado com aquele período, o país registrou grandes mudanças não só nos esportes, como também em diferentes áreas. Os bons resultados dos atletas chineses nos diferentes eventos esportivos foram muito impressionantes e deram a conhecer uma China excelente e em rápido desenvolvimento.

Bach manifestou agradecimento à iniciativa proposta pelo presidente chinês, Xi Jinping, quanto aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que incentivou a participação de 300 milhões de chineses nos esportes de gelo e neve. Ele disse acreditar que o hospitaleiro povo chinês deixará memórias especiais para o mundo durante as Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022.

Ao falar sobre a cobertura do CMG dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Bach afirmou que o COI mantém relações estreitas com a emissora e disse estar convicto de que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim serão outro evento marcante para a colaboração entre ambas as partes.

Sendo um transmissor oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o CMG enviou uma equipe de cobertura de 800 integrantes e é responsável pela produção de sinais públicos internacionais de algumas competições importantes.

