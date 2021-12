Presidente do COI elogia sucesso de canal olímpico chinês

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, enviou recentemente uma carta ao presidente e editor-chefe do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, na qual elogiou o enorme sucesso obtido por seu canal olímpico CCTV-16 e agradeceu ao CMG pelos esforços para promover e levar adiante o espírito olímpico.

Em sua carta, Bach afirmou estar contente por saber que o canal olímpico do CMG atraiu ampla atenção dos telespectadores chineses. O CMG está planejando, junto com o Comitê Organizador de Beijing para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 e o Comitê Olímpico da China, uma série de atividades, a fim de criar uma boa atmosfera para as Olimpíadas. Segundo o presidente, o COI apoiará ativamente essas iniciativas.

O CCTV-16 foi lançado no dia 25 de outubro de 2021. Sua transmissão cobre 31 divisões administrativas de nível provincial da China.

Tradução: Joaquina Hou

Revisão: Gabriel Fragoso

