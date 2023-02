Presidente do COI envia felicitações pelo Ano Novo Chinês aos membros do Grupo de Mídia da China (CMG)

O dirigente máximo do COI destacou a contribuição do CMG, que fez espectadores chineses e em todo o mundo sentirem os encantos das modalidades esportivas. edit

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, dirigiu recentemente uma carta ao presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, com felicitações pelo Ano Novo Chinês a todos os integrantes do veículo de comunicação nacional.

Bach recordou que os Jogos Olímpicos de Inverno e Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2022, em Beijing, inscreveram um novo capítulo na história das Olimpíadas Internacionais, além de incentivarem a participação de 300 milhões de cidadãos chineses nas atividades de gelo e neve.

A maior autoridade do COI destacou ainda a grande contribuição do CMG, que fez espectadores chineses e em todo o mundo sentirem os encantos das modalidades esportivas.

