Presidente do COI se reunirá com Peng Shuai em "circuito fechado"

O bem-estar da tenista chinesa Peng Shuai, jogadora de duplas que foi número um do mundo e participou de três Jogos Olímpicos, tornou-se motivo de preocupação edit

Reuters - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou nesta quinta-feira (3) que se encontrará com a tenista chinesa Peng Shuai dentro do "circuito fechado" da Olimpíada de Inverno de Pequim.

O bem-estar de Peng, jogadora de duplas que foi número um do mundo e participou de três Jogos Olímpicos, tornou-se motivo de preocupação em novembro, quando ela alegou nas redes sociais que o ex-vice-premiê chinês, Zhang Gaoli, a havia agredido sexualmente.

O circuito fechado é uma zona à qual todos os participantes dos Jogos estão restritos para evitar a propagação da infecção por coronavírus em Pequim. Os Jogos começam oficialmente na sexta-feira.

"Ela entrará no circuito fechado para ter esta reunião, porque ela queria isso", disse Bach em entrevista coletiva. "Assim que todos os procedimentos estiverem concluídos, teremos nossa reunião."

Ele não deu uma data para o encontro. As pessoas da China que entram no circuito fechado precisam fornecer dois testes negativos de coronavírus.

Peng disse no mês passado que nunca acusou ninguém de agredi-la sexualmente e que a publicação que ela fez foi mal interpretada. Zhang não comentou o assunto.

O COI conversou com Peng por telefone recentemente, mas as preocupações internacionais sobre sua segurança e bem-estar não foram dissipadas.

