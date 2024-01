Presidente do Corinthians anuncia contrato de R$ 240 milhões por placas da arena

Apoie o 247

247 - O presidente do Corinthians, Augusto Melo, anunciou nesta quinta-feira (18) um acordo com a empresa Brax para a exploração das placas de publicidade no campo da Neo Química Arena, na capital paulista. De acordo com o dirigente, o contrato foi fechado no valor de R$ 240 milhões por cinco anos - R$ 48 milhões por temporada.

Durante entrevista concedida à TV Bandeirantes, Melo disse que espera arrecadar cerca de R$ 250 milhões com patrocínio no uniforme alvinegro. Até o ano passado, o Corinthians dizia faturar cerca de R$ 123 milhões.

Até o ano passado, o clube tinha vínculo com a Sport Promotion para a exploração das placas da arena. O contrato foi rompido por conta de atrasos em pagamentos a partir de abril. Em 2018, representantes do Corinthians disseram que a parceria rendia R$ 12 milhões por ano.

