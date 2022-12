Presidente do Corinthians explica porque desistiu de auxiliar técnico bolsonarista: "defendeu golpe militar"

Apoie o 247

247 - Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (14), o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, explicou a decisão do clube de desistir da contratação do auxiliar técnico Rodrigo Santana para formar a comissão técnica de Fernando Lázaro em 2023.

Ex-treinador do Atlético-MG, Santana é bolsonarista e participou de um ato antidemocrático, a favor de um golpe militar, após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas para o agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Até legal esclarecer isso. Eu entendo como coisas diferentes. O Corinthians é democrático. Sempre lutou por democracia e seguirá assim por sua história e fundação. O que eu queria separar que não estamos discutindo se votou nesse ou naquele, se é de direita ou de esquerda. Jamais vamos deixar de contratar por escolhas A, B ou C", disse.

Na sequência, ele exaltou o compromisso histórico do Corinthians com a democracia: "mas, nesse caso, o que estava sendo defendido por esse profissional era um golpe militar, o fim da democracia. Opção foi não contratar. Se quer seguir defendendo isso, direito dele, mas a democracia permite que nós não o contratemos. Defendeu golpe e não virá. Isso traria um problema diário para comissão técnica que está começando. Tudo que um novo ano não precisa. O clube é democrático e não abre mão disso nunca".

