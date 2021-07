Presidente do Coritiba morre de Covid-19 aos 67 anos

O clube decretou luto oficial, "com todas as devidas condolências e homenagens" ao presidente Renato Follador Jr edit

247 - O presidente do Coritiba, Renato Follador Jr, morreu neste sábado (3), aos 67 anos, por causa da Covid-19. O dirigente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Rocio, em Curitiba, desde junho e apresentou piora nas últimas 24h.

Em nota divulgada em seu site, o clube decretou luto oficial, "com todas as devidas condolências e homenagens ao presidente".

Follador também foi jogador do Coxa na década de 1970.

Ele deixa esposa e três filhos.

