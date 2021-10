Presidente do Cruzeiro tenta empréstimo para encerrar greve, mas empresários querem saída do dirigente

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se reuniu com empresários para tentar um empréstimo para pagar a folha salarial do clube entre setembro e dezembro, incluindo o 13º salário, para encerrar a greve que se iniciou esta semana edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se reuniu com empresários para tentar um empréstimo de R$ 32 milhões que seriam utilizados para manter as contas em dia até o fim do ano.

O objetivo primeiro era adquirir R$ 20 milhões para pagar a folha salarial do clube entre setembro e dezembro, incluindo o 13º salário, para encerrar a greve que se iniciou esta semana.

Os empresários pediram para que Santos Rodrigues se afaste do futebol.

PUBLICIDADE

Parceiros estão dispostos a investir cerca de R$ 13 milhões para que o pagamento esteja em dia com atletas profissionais e das divisões de base e também com os colaboradores da Toca da Raposa I e da Toca da Raposa II, conta reportagem de O Tempo.

“No entanto, não querem entregar o dinheiro ao clube e tentam uma forma legal de pagar o valor diretamente aos atletas. A folha salarial mensal é de R$ 2,6 milhões”, diz a reportagem.

“Sérgio Santos Rodrigues pediu R$ 9 milhões aos empresários para pagar os atrasados e disse que seria necessário mais R$ 21 milhões para arcar com as pendências para o restante do ano. O grupo, no entanto, descarta qualquer possibilidade de desembolsar este valor. O principal motivo é o fato de o dirigente ainda estar à frente do futebol”, continua.

PUBLICIDADE

Segundo a reportagem, “há insatisfação dos investidores com o trabalho do mandatário à frente do Cruzeiro. Os parceiros que ajudaram no decorrer da temporada estão incomodados com o que é feito pelo dirigente nos bastidores, sobretudo pelos resultados negativos obtidos na Série B do Campeonato Brasileiro”.

O Cruzeiro deve ficar mais uma ano na Série B. Atualmente, ocupa a 11ª posição, com 39 pontos.

“Os empresários, inclusive, condicionaram o novo investimento de R$ 13 milhões à ausência de Sérgio Rodrigues no futebol. O grupo quer assumir o esporte com a transformação do clube para Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A ideia é que o dirigente fique encarregado apenas de gerenciar a parte social e o patrimônio, deixando o futebol (profissional e divisões de base) com os investidores”, conta O Tempo.

PUBLICIDADE

“A insatisfação com o trabalho de Sérgio Santos Rodrigues não está restrita ao grupo de empresários. Os jogadores e a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo estão incomodados com o presidente. O grupo prefere direcionar as reclamções aos investidores”, conclui.