Presidente do PSG é acusado de suposto sequestro e tortura

As autoridades francesas estão investigando acusações sobre incidentes que supostamente ocorreram no Catar em 2020

RT — Nasser Al-Khelaifi, presidente do campeão francês Paris Saint-Germain e presidente da Qatar Sports Investments, está sendo investigado pelo judiciário em Paris em meio a alegações de sequestro e tortura, de acordo com várias reportagens que circulam na mídia francesa.

Foi alegado em uma ação civil pelo lobista franco-argelino Tayeb Benabderrahmane que ele havia sido sequestrado e torturado no Catar em 2020 devido a ele estar de posse de informações supostamente comprometedoras sobre o influente homem de negócios do Catar.

A lei francesa dita que a apresentação de uma queixa civil permite que uma investigação judicial seja introduzida em relação a qualquer suposto crime. O advogado de Benabderrahmane disse estar “muito satisfeito” com o desenvolvimento jurídico, após ter criticado anteriormente o sistema jurídico francês por não ter agido sobre suas alegações.

“Estamos muito felizes que o verdadeiro dossiê desta história seja finalmente objeto de uma investigação por parte da justiça francesa”, disse a equipe jurídica de Benabderrahmane.

Em uma declaração, Al-Khelaifi negou categoricamente as acusações. “Você está falando de criminosos profissionais. Eles mudaram seus advogados mais vezes do que eles mudaram suas histórias e mentiras”.

“É a última manipulação da mídia”, acrescentou ele. “Estou surpreso de que tantas pessoas tenham tomado suas mentiras e contradições como confiáveis — mas esse é o mundo da mídia em que estamos hoje. A justiça vai seguir seu curso — não tenho tempo para falar de pequenos criminosos profissionais”.

Benabderrahmane afirma que foi detido por seis meses no Catar após ter sido preso em janeiro de 2020, período durante o qual ele diz que foi torturado enquanto estava confinado à prisão domiciliar.

Ele alega que só recebeu permissão para sair quando assinou um documento que afirmava que não revelaria informações “sensíveis” sobre Al-Khelaifi.

As reportagens da mídia indicam que as informações alegadamente possuídas por Benabderrahmane podem vincular Al-Khelaifi a irregularidades relacionadas à concessão da Copa do Mundo da FIFA 2022 ao Catar, ou a acordos de direitos televisivos para as Copas do Mundo de 2026 e 2030. Al-Khelaifi foi membro do comitê organizador da Copa do Mundo de 2022. Ele também é o presidente do beIN Media Group.

Ele foi investigado — e liberado — em sondas sobre estes assuntos e sobre seu relacionamento com o ex-Secretário Geral da FIFA, Jérôme Vackle.

Paris Saint-Germain prosperou sob o comando de Al-Khelaifi desde que se tornou presidente e chefe executivo do clube em 2011, após sua aquisição pela Qatar Sports Investments, uma subsidiária do fundo soberano do Qatar Investment Authority, administrado pelo Estado do Catar.

