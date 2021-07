Presidente do Real Madrid menospreza lendas como Raúl e Casillas

"Casillas não é goleiro para o Madrid, o que você quer que eu diga? Não é, nunca foi", disse o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. "Um dos grandes golpes, o segundo é Raúl", afirmou edit

247 - O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, menosprezou ídolos do clube, como o ex-atacante Raúl e o goleiro Iker Casillas, de acordo com áudios divulgados nesta terça-feira (13) pelo jornal espanhol "El Confidencial".

"Casillas não é goleiro para o Madrid, o que você quer que eu diga? Não é, nunca foi. Foi um grande fracasso que tivemos. Um dos grandes golpes, o segundo é Raúl", disse Pérez. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

Os áudios datam de 2006 e 2008. "Beckham é um cara bom, muito esperto também. Ele traz € 30 milhões por ano, Ronaldo também, Zidane traz € 25 milhões. E tem o Raul, que não vende nada, nem mesmo uma camisa, ele não tem valor de mídia", continuou o dirigente.

"Quando tivemos que jogar contra o Barcelona pelo título da Liga. Casillas chegou atrasado, eu não podia acreditar, ele estava conversando com a namorada. Uma piada. Ele é um cachorrinho de estimação".

O presidente do Real disse que "Raul é ruim para o clube, ele acredita que o Madrid é dele e usa tudo o que está nele para o seu benefício”.”Ele está sendo uma figura negativa, ele está destruindo o Madrid".

