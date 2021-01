Presidente do Santos diz confiar em vitória na Libertadores e até no Mundial

A final da Libertadores, entre Santos e Palmeiras, ocorre no Maracanã, no sábado, às 17h edit

247 - O presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou que tem “total confiança” de que o alvinegro praiano será campeão da Libertadores sobre o Palmeiras, neste sábado, 30. A final do maior campeonato de Futebol da América Latina ocorre às 17h, no estádio do Maracanã.

"Tenho total confiança no nosso time e que vai se sagrar campeão. Isso sem menosprezar os outros, entendendo que no futebol tudo pode acontecer. Eles conseguem um negócio que é fantástico na vida. Conseguem superar problemas internos, etc, com garra. Eles entram mordidos, com vontade de vencer e honrar o manto", comentou Rueda, em entrevista ao site UOL.

Ainda, Rueda afirmou que o Peixe pode “até ganhar o Mundial” contra o Bayern de Munique, campeão da Champions League da última temporada, sobre o PSG.

"Tem uma situação que para mim é muito emblemática. Você tem o Lucas Veríssimo, já vendido, jogando uma semifinal com a cabeça rachada, com sangue, e dando o melhor dele. Isso é emblemático. Em momento nenhum menosprezei nosso adversário. Confio sim, 100% no nosso time. Temos totais condições de ganhar. E até o Mundial! Por que não?"

