Primeira adversária do Brasil na Copa América, Venezuela tem 5 jogadores com Covid-19

Lucas Rocha, Fórum - A dois dias da estreia da Copa América, a seleção da Venezuela teve cinco jogadores testados positivos para a Covid-19 nesta sexta-feira (11). A equipe vinho-tinto vai enfrentar o Brasil na primeira partida da competição.

Segundo informações dos jornalistas Carlos Estênio Brasilino, Thayná Schuquel, Celimar de Meneses e Samir Mello, do portal Metrópoles, os atletas foram testados nesta sexta e uma nova rodada será realizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) no sábado.

Cinco membros da delegação do país vizinho já haviam tido resultado positivo e estavam isolados.

