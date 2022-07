Procurador espanhol pede dois anos de prisão para Neymar

Apoie o 247

ICL

MADRI (Reuters) - Um procurador pediu uma pena de dois anos de prisão para o atacante brasileiro Neymar em um caso de agente espanhol aberto contra o atleta e seus agentes por download em 2013 para o Barcelona, ​​mostrou um documento judicial divulgado nesta sexta-feira feira (29).

Reportagem do jornal El País aponta que “a relação entre Neymar e o Barça deu origem a uma das maiores sagas jurídicas do mundo do futebol. O último episódio irá ocorrer no dia 17 de outubro no Tribunal de Barcelona, ​​dia em que está marcado para começar o julgamento contra o atacante brasileiro e outras cinco pessoas por suposta corrupção em seu contrato com o clube do Barça.

A promotoria pede dois anos de prisão para Neymar, que enfrenta uma audiência oral apenas um mês antes do início da Copa do Mundo no Catar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.