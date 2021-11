PSG confirma lesão de Neymar nos ligamentos do tornozelo esquerdo e atacante não joga mais em 2021

Neymar sofreu a lesão na partida contra o Saint-Étienne, no último domingo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Paris Saint-Germain informou nesta segunda-feira (29) que o atacante Neymar ficará fora dos gramados entre seis e oito semanas por conta de uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. O brasileiro deixou o campo chorando e foi carregado de maca no final da partida entre PSG e Saint-Étienne, no último domingo (28).

A equipe médica do clube irá avaliar o quadro do atleta novamente nas próximas 72 horas, para maior detalhamento do diagnóstico, informa o GE.

A lesão ocorreu em um lance com o francês Yvann Maçon, que tentou um carrinho. Neymar pulou e escapou de um impacto direto, mas pisou no adversário na aterrissagem, torcendo o tornozelo.

PUBLICIDADE

Veja:

🚨CENAS FORTES!

Neymar torceu feio o tornozelo, aparentemente será mais uma lesão na conta do camisa 10, que não seja tão grave 🙏🏼😔pic.twitter.com/PyIjV9O8zt PUBLICIDADE November 28, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE