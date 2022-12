PSG faz acordo com Messi e encaminha renovação até 2024

Apoie o 247

247 - O jogador Lione Messi, 35 anos, continuará no Paris Saint-Germain (PSG) até 2024, segundo o jornal francês 'L'E Parisien'. O argentino e representantes do clube assinarão o acordo quando o atleta retornar a Paris, capital da França. A informação foi publicada nesta quarta-feira (21) pelo jornal O Globo.

O atleta está na Argentina em comemoração ao tricampeonato da Copa do Mundo, conquistado no último domingo (18), no Catar, quando os argentinos empataram em 3x3 com os franceses e ganharam o título nos pênaltis.

O craque argentino queria que o PSG lhe desse condições de conquistar a Liga dos Campeões novamente. O clube francês pretende ajudar Messi neste objetivo.

Na Copa do Catar, o argentino ganhou a Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador do torneio. Messi está a três títulos de se tornar o jogador com o maior número de conquistas. O recorde é do brasileiro Daniel Alves, 39 anos (43 títulos).

