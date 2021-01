'Que mãos de Bolsonaro sujas de sangue não manchem a taça', exigem organizadas do Palmeiras

O texto manifesta a preocupação com a possibilidade do clube ter a sua imagem novamente associada “a um governo denunciado internacionalmente por seus ataques sistemáticos aos direitos humanos”. O Palmeiras é finalista da Libertadores edit

Revista Fórum - Várias torcidas organizadas do Palmeiras, que disputa a final da Libertadores no próximo sábado (30), no Maracanã, contra o Santos, soltaram manifesto, neste domingo (24), onde exortam o presidente Maurício Precivalle Galiotte, a “não endossar qualquer tipo de ação que coloque o clube sob o jugo de ações populistas e oportunistas por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro”.

O texto manifesta a preocupação “com a possibilidade de nosso clube ter a sua imagem novamente associada, em um momento grandioso de nossa história, a um governo denunciado internacionalmente por seus ataques sistemáticos aos direitos humanos, pela devastação deliberada do meio ambiente e por seu comportamento genocida diante de um dos períodos mais difíceis da história do Brasil”.

Carta aberta ao presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, senhor Maurício Precivalle Galiotte



