"Quero ficar e tentar competir", diz Djokovic

247 - O tenista número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, no centro de uma polêmica por problemas com a justiça da Austrália após entrar no país sem comprovar estar vacinado contra Covid-19, usou o Twitter na manhã desta segunda-feira (10) para dizer que tentará sim ficar no país e participar do torneio que o levou até lá.

"Estou satisfeito e grato que o juiz anulou o cancelamento do meu visto. Apesar de tudo o que aconteceu, quero ficar e tentar competir no Aberto da Austrália. Eu continuo focado nisso. Eu voei até aqui para jogar em um dos eventos mais importantes que temos diante de fãs incríveis. Por enquanto, não posso dizer mais nada, mas obrigado a todos por estarem comigo durante tudo isso e me encorajar a permanecer forte", escreveu o atleta.

