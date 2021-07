Racha no skate: o que está por trás do climão entre atletas após medalha de prata de Kelvin

247 - O jornalista Demétrio Vechioli, em sua coluna no portal UOL, relata que “a fala de Letícia Bufoni contando que não fez qualquer postagem sobre a medalha de Kelvin Hoefler porque o companheiro de seleção brasileira não participa dos mesmos rolês é só a face visível de um racha dentro da seleção de skate e que envolve, também, o comando da Confederação Brasileira de Skate (CBSk). Isso já havia ficado claro na própria prova de Kelvin, quando ele foi orientado pela amiga (e campeã mundial) Pâmela Rosa e pela própria esposa, por celular, e não pela comissão técnica da seleção, encabeçada por Rogério Mancha”.

“O incômodo de Kelvin e Pâmela com a gestão da CBSk vem de tempos e foi reforçado durante a preparação para as Olimpíadas, quando a seleção foi treinar nos Estados Unidos. Lá, ambos se sentiram desprestigiados na comparação com um grupo mais próximo do presidente Duda Musa, que teria tido privilégios, inclusive acesso a familiares a treinadores próprios”, acrescenta o jornalista.

Segundo o relato do jornalista, a gota d'água aconteceu há duas semanas, quando Kelvin e Pâmela, que já estavam concentrados com a seleção, pediram autorização para participar dos X-Games, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pelo que apurou a reportagem, o comando da confederação disse que os skatistas precisavam viajar todos juntos para o Japão, como time, e por isso não conseguiriam competir nos EUA.Quando os X-Games começaram, eles ficaram sabendo que Letícia Bufoni estava lá, sem ter Pâmela ou Rayssa Leal, a outra integrante do time brasileiro de street, como adversárias. Letícia ganhou a competição e um expressivo prêmio em dinheiro”.

“O entendimento de que Kelvin é preterido pela confederação ficou claro em um comentário do pai do skatista no Instagram da confederação, hoje, depois da medalha: ‘Será que agora vocês vão respeitar meu filho ou vão continuar a menosprezar ele? É nítido o que vocês estão fazendo. Essa medalha de prata representa todo esforço e dedicação dele. Vocês deveriam ser mais imparciais. É uma vergonha o que fazem com meu filho’, escreveu Enéas Hoefler.”.

“O incômodo de Hoefler é tanto que, conforme contou Letícia no story que gravou depois da prova dele, que Hoefler bloqueou a conta da CBSk no Instagram. Fontes ouvidas pela reportagem apontam que ele entende que o presidente da CBSk, Duda Musa, usa a imagem dos skatistas como trampolim”, diz o jornalista.

