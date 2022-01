Rafael Nadal vai à final do Australian Open e está a uma vitória de ser o maior campeão do tênis em todos os tempos

Torneio foi marcado pela deportação do principal rival de Nadal, Novak Djokovic, que não se vacinou edit

MELBOURNE, (Reuters) - Rafael Nadal ficou a uma vitória do 21º título de Grand Slam, recorde masculino, depois de derrotar o italiano Matteo Berrettini por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-3 nesta sexta-feira para chegar à final do Aberto da Austrália. .

Uma vitória do espanhol na final de domingo contra Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas vai quebrar um empate a três com Novak Djokovic e Roger Federer e dar a ele a propriedade exclusiva do recorde.

Com a chuva caindo do lado de fora, Nadal, de 35 anos, fez uma largada rápida sob o teto fechado da Rod Laver Arena e assumiu o controle ao quebrar o saque do finalista de Wimbledon Berrettini no início de cada um dos dois primeiros sets.

O forehand vicioso de Nadal fez a maior parte do dano logo no início, prendendo Berrettini atrás da linha de fundo e deixando-o muito pouco tempo para produzir seus grandes golpes de fundo.

"Comecei a partida jogando muito bem. Os dois primeiros sets foram um dos melhores desde muito tempo", disse Nadal em quadra.

"Eu sei o quão bom é Matteo. Ele é um jogador muito sólido, muito perigoso. No terceiro eu sabia que em algum momento ele iria para os chutes.

"Precisamos sofrer e precisamos lutar. Essa é a única maneira de estar onde estou hoje. Honestamente, significa muito para mim estar na final aqui novamente."

Justamente quando parecia que a partida seguiria o mesmo caminho do único encontro anterior, quando Nadal venceu em dois sets no Aberto dos EUA de 2019, Berrettini ganhou vida.

Ele começou a forçar Nadal a recuar com fortes forehands no terceiro set e uma primeira quebra de saque para o italiano de 25 anos no oitavo game forçou um quarto.

Nadal conseguiu o intervalo crucial no oitavo jogo, quando os erros não forçados do italiano aumentaram e outro erro - seu 39º em comparação com os 19 de seu oponente - permitiu que o campeão de 2009 convertesse seu primeiro matchpoint após uma batalha que durou duas horas e 55 minutos.

Será a 29ª grande final de Nadal no domingo e um segundo título em Melbourne Park faria dele apenas o segundo homem depois de Djokovic a vencer todos os títulos de Grand Slam duas vezes desde que o esporte se tornou profissional em 1968.

"Tive um pouco de azar durante minha carreira com algumas lesões e outras vezes joguei finais incríveis com boas chances", disse Nadal, que jogará sua sexta final do Aberto da Austrália. "Eu estive perto algumas vezes.

"Me sinto muito sortudo por ter vencido uma vez na minha carreira em 2009, mas nunca pensei em outra chance em 2022."