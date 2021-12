Ramon, do Flamengo, atropela e mata ciclista trabalhador de aplicativo

Apoie o 247

247 - Ramon, do Flamengo, se envolveu em um acidente de carro na noite deste sábado (3), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O automóvel do lateral-esquerdo bateu com um ciclista, que, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, morreu no caminho para o hospital.

Ele prestou depoimento na 16ª DP. Vale lembrar que o elenco estava de folga depois de empatar em 1 a 1 na última sexta-feira com o Sport, em São Lourenço da Mata (PE).

Segundo seu depoimento à polícia, ao qual o jornal O Globo teve acesso com exclusividade, o jogador disse que permaneceu no local, e que após a vítima ter sido socorrida em uma ambulância dos bombeiros, recebeu a notícia de que o ciclista não resistira aos ferimentos. O lateral também alegou não fazer uso de bebida alcoólica e informou que estava em velocidade compatível com a via, e que pouco antes do local do acidente há, inclusive, um radar de velocidade.

A vítima foi identificada como Jonatas Davi dos Santos, de 30 anos. Ele trabalhava fazendo entregas para um aplicativo de comida e já deu entrada morto no Hospital Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. O corpo do ciclista foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio. Inicialmente, Ramon deverá responder por crime de homicídio culposo ( quando não há intenção de matar).

