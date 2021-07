Rayssa Leal, a Fadinha, chega ao Brasil e anda de skate no Aeroporto de Guarulhos

No desembarque no Aeroporto de Guarulhos (SP), a skatista Rayssa Leal, a Fadinha, de 13 anos, deu uma volta de skate no saguão com alguns mascotes olímpicos nas mãos. Depois pousou para fotos com a medalha de prata no peito edit

247 - Após ter se tornado a atleta brasilleira mais jovem a receber uma medalha olímpica, a skatista Rayssa Leal, a Fadinha, de 13 anos, desembarcou por volta das 5h10 desta quarta-feira (28) no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. No desembarque, a medalhista de prata deu uma volta de skate no saguão com alguns mascotes olímpicos nas mãos. Depois pousou para fotos com a medalha no peito.

Ainda nesta quarta, a maranhense deve desembarcar nesta quarta-feira (28) em Imperatriz, cidade a 626 km de São Luís, onde nasceu e vive com a família. A jovem deve ser colocada em um carro aberto do Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA) onde vai desfilar pelas principais ruas da cidade.

A prefeitura também destacou a necessidade de a população respeitar todas as medidas de segurança contra a Covid-19, como uso de máscara e distanciamento, durante o trajeto.

