Rayssa Leal vira na última manobra e vence etapa do Mundial de Skate (vídeos)

Metrópoles - Confirmando o favoritismo e os resultados da semifinal, a brasileira Rayssa Leal venceu a primeira etapa do Mundial de Skate, realizado em Jacksonville, na Flórida neste domingo (17/7). Na última manobra da disputa, Rayssa tirou um 7.6 e ultrapassou a japonesa Yumeka Oda e ficou com o título. A atual campeã da disputa, Pâmela Rosa, terminou na 3ª colocação.

Essa é foi a quarta vez na carreira que a Fadinha garantiu um título no principal torneio da modalidade. Apesar de não estar incluso na classificação para as Olimpíadas Paris 2024, o Mundial de Skate segue sendo a disputa mais importante do street.

O que a @rayssaleal fez hoje em Jacksonville 🇺🇸 foi impressionante!

RAYSSA LEAL VC É RIDÍCULA pic.twitter.com/NJNDbfRAjr — rafa pink 🌹 (@spnights) July 17, 2022

