Real Madrid pode contratar Richarlison

247 - O jogador Richarlison, 25 anos, atacante do Tottenham, time da Inglaterra, pode ser um dos alvos do Real Madrid. O clube da capital espanhola está em busca de um camisa 9 para substituir o francês Karim Benzema, que tem sofrido com uma série de lesões. O brasileiro é uma das possíveis preferências dos madrilenhos, de acordo com a "ESPN Latina''.

O time espanhol tem como principal alvo o atacante sérvio Dusan Vlahovic, da Juventus.

Tottenham tem sede no distrito de Tottenham, no norte de Londres, Inglaterra. Foi fundado em 1882, tendo conquistado inúmeros títulos nacionais e internacionais, incluindo dois títulos da liga inglesa, oito Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga.



A casa do Tottenham é o Tottenham Hotspur Stadium, que foi inaugurado em 2019 e tem capacidade para mais de 62.000 espectadores. As cores tradicionais do time são branco e azul marinho, e seu escudo traz um galo em pé sobre uma bola de futebol.



O Tottenham tem uma forte base de torcedores e uma rivalidade acirrada com o rival local Arsenal, com quem disputa o North London Derby. O clube também produziu muitos grandes jogadores ao longo dos anos, incluindo Jimmy Greaves, Glenn Hoddle e Gareth Bale.

O Real Madrid foi fundado em 1902 e conquistou vários títulos da La Liga, troféus da Copa del Rey e campeonatos europeus, incluindo um recorde de 13 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. O time joga em casa no Estádio Santiago Bernabéu, com capacidade para mais de 80.000 espectadores. As cores tradicionais do time são o branco e o azul, e seu escudo traz uma coroa real e as iniciais "RM" (de Real Madrid).



Ao longo dos anos, o Real Madrid colocou em campo muitos dos maiores jogadores da história do futebol, incluindo Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane, que se tornou o técnico do clube. A equipa é conhecida pelo seu estilo de jogo ofensivo e tem uma forte rivalidade com o Barcelona, ​​com quem disputa o "El Clásico".

O Real Madrid é o time com o maior número de títulos mundiais. Veja o ranking:

8 títulos

Real Madrid (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022)

4 títulos

Milan (1969, 1989, 1990 e 2007)

Bayern de Munique (1976, 2001, 2013 e 2020)

3 títulos

Peñarol (1961, 1966 e 1982)

Inter de Milão (1964, 1965 e 2010)

Nacional (1971, 1980 e 1988)

Boca Juniors (1977, 2000 e 2003)

São Paulo (1992, 1993 e 2005)

Barcelona (2009, 2011 e 2015)

2 títulos

Santos (1962 e 1963)

Ajax (1972 e 1995)

Independiente (1973 e 1984)

Juventus (1985 e 1996)

Porto (1987 e 2004)

Manchester United (1999 e 2008)

Corinthians (2000 e 2012)

1 título

Racing (1967)

Estudiantes (1968)

Feyenoord (1970)

Atlético de Madrid (1974)

Olimpia (1979)

Flamengo (1981)

Grêmio (1983)

River Plate (1986)

Estrela Vermelha (1991)

Vélez Sarsfield (1994)

Borussia Dortmund (1997)

Internacional (2006)

Liverpool (2019)

Chelsea (2021)

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

