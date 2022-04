Real Madrid se classifica para semifinal da Champions; internet elogia atuação de Vini Jr e golaço de Rodrygo (vídeos)

Mesmo perdendo por 3 a 2 para o Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, no segundo jogo das quartas de final, o Real Madrid se classificou. Brasileiros encantaram edit

247 - Mesmo perdendo por 3 a 2 para o Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, no segundo jogo das quartas de final, o Real Madrid se classificou para as semifinais da Champions. O placar agregado ficou em 5 a 4, pois o time madrilenho venceu o primeiro jogo, em Stamford Bridge, em Londres, casa do Chelsea, por 3 a 1.

O jogo desta terça no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, começou com o Chelsea abrindo o placar em 3 a 0, gols de Mount, Rüdiger e Werner. O resultado classificava o time de Londres, mas aos 34’ do segundo tempo, o ponta brasileiro Rodrygo fez o gol que empatou o placar agregado em 4 a 4.

O gol de Rodrygo entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter, pois foi um golaço de primeira, após lançamento do craque croata Modric, camisa 10 do time espanhol, como observaram os internautas.

Modric colocou com a mão para Rodrygo fazer de primeira. Que golaço. 🤩pic.twitter.com/3Zi9oH9VLN — OutlierFC (@outlierfc) April 12, 2022

No Brasil, o outro ponta brasileiro Vinícius Jr também entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter. O jogador fez boa partida, com vários dribles, sua principal característica, e deu a assistência para o atacante argelino, radicado na França, Benzema fazer o gol que classificou o Real para as semifinais.

Mais uma vez... Vinícius e Benzema. 🔥🤍pic.twitter.com/xNrU0GQcRZ — Portal Blanco (@PortaIBlanco) April 12, 2022

A dupla brasileira vem sendo convocada com frequência para a Seleção, cujo o técnico, Tite, assistiu ao jogo desta terça.

