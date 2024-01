Real Madrid vence Atlético na prorrogação em jogo eletrizante e vai à final da Supercopa da Espanha

Apoie o 247

(Reuters) - Um gol contra do zagueiro Stefan Savic e um gol de Brahim Díaz no último lance da prorrogação deram ao Real Madrid uma vitória de virada por 5 x 3 sobre o rival Atlético, em uma semifinal eletrizante da Supercopa da Espanha, em Riad, na Arábia Saudita, nesta quarta-feira (10).

O Atlético abriu o placar com uma cabeçada de Mario Hermoso logo aos 6 minutos, mas o Real reagiu com Antonio Rudiger e Ferland Mendy, antes de Antoine Griezmann empatar ainda na primeira etapa, aos 37 minutos, com um brilhante gol de longa distância.

Um erro grave do goleiro do Real, Kepa Arrizabalaga, cuja tentativa de afastar a bola bateu no companheiro de equipe Rudiger e foi parar no fundo da rede, restabeleceu a vantagem do Atlético aos 33 minutos da etapa final, mas Dani Carvajal marcou no fim do tempo regulamentar para levar a partida para a prorrogação.

Com a disputa de pênaltis se aproximando, uma cabeçada de Savic foi parar na rede do Atlético a cinco minutos do final da prorrogação.

Na última jogada da partida, Díaz finalizou um contra-ataque para o gol vazio depois que o goleiro do Atlético, Jan Oblak, foi até a área do Real em uma tentativa desesperada de empatar em um escanteio.

O Real enfrentará na final de domingo o vencedor da semifinal de quinta-feira entre Barcelona e Osasuna, também em Riad.

(Reportagem de Fernando Kallas)

