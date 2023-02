Real Madrid vence o Al-Ahly e vai à final do Mundial de Clubes

Apoie o 247

247 - O Real Madrid está na final do Mundial de Clubes após vencer nesta quarta-feira (8) o Al-Ahly, do Egito, por 4 a 1 no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos. Os brasileiros Vini Jr e Rodrygo, o uruguaio Valderde e o espanhol Arribas marcaram para os europeus. Maaloul fez para os africanos.

O Real tenta o oitavo título do Mundial de Clubes. O time jogará contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que venceu o Flamengo nessa terça-feira (7).

A final será no sábado, às 16h (de Brasília), em Rabat. O Al-Ahly e o Flamengo na decisão de terceiro lugar às 12h30 (de Brasília).

