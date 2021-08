Rebeca Andrade é quinta no solo e não leva 3ª medalha em Tóquio

247 - A ginasta brasileira Rebeca Andrade ficou na quinta posição no solo. Jade Carey, dos Estados Unidos, ficou com ouro, Vanessa Ferrari, da Itália, com a prata, e Mai Murakami, do Japão, com o bronze.

Rebeca agitou o público presente com seu "Baile de Favela", mas pisou fora da demarcação após o primeiro salto e teve uma pontuação final de 14.033.

A brasileira havia conquistado o ouro no salto e a prata no individual geral. Foi a primeira brasileira medalhista na ginástica artística e também foi a primeira vez que uma esportista do Brasil subiu duas vezes ao pódio em uma única edição de Jogos Olímpicos.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.